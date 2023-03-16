Шавло: «Тавареш ещё не полностью адаптировался к «Спартаку»

Известный в прошлом футболист Сергей Шавло оцени игру и адаптацию португальского новичка «Спартака» Томаша Тавареша в московской команде.

«Технически он оснащён хорошо, скорость у него тоже приличная, бежит в атаку и не стесняется, помогает, делает передачи, его подключения могут быть вполне опасны. Качественный игрок, но ещё не полностью адаптирован к игре команды Гильермо Абаскаля», - цитирует Шавло Bobsoccer.ru.

Напомним, что Тавареш, знакомый наставнику спартаковцев Гильермо Абаскалю по «Базелю», перешёл в стан «красно-белых» прошедшей зимой вместе с другим защитником-легионером – парагвайцем Алексисом Дуарте. Португалец подписал контракт до середины 2026 года.

На данный момент в активе игрока набралось пять официальных матчей за «Спартак», в которых он уже отличился голевой передачей.