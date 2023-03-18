Ледяхов раскритиковал игру капитана «Спартака» Джикии в матче с «Оренбургом»

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов высказался об игре защитника «красно-белых» Георгия Джикии в матче с «Оренбургом».

«У него такие ошибки регулярно возникают. Когда оборона в целом выглядит неплохо, Джикия не выделяется, а когда партнеры выглядят безобразно, Георгий от них не отстает», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что помимо Джикии, очень много ошибок допустил Данил Пруцев, Роман Зобнин также не впечатлил. «Оренбург» правильно подготовился и провел хороший матч, отметил Ледяхов.

«Спартак» проиграл в гостях «Оренбургу» со счетом 0:2 в рамках 20-го тура РПЛ, но остался на второй строчке в турнирной таблице, опережая «Ростов» на два очка. Однако у донского клуба есть игра в запасе.