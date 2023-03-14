Валерио Джуффрида, работающий на агентство G11, которое защищает интересы тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал слухи по поводу возможного отъезда испанца в Серию А.

«Интерес к Абаскалю со стороны клубов из Серии А? Вопросы по Гильермо не ко мне, с ним работают Тимми Мешедер и Давиде Собрадо. Ничего не могу сказать про то, о чём вы спрашиваете», – сказал Джуффрида.

Напомним, ранее появились слухи о том, что Абаскаль пользуется большим спросом в Италии. Сейчас московский «Спартак» под руководством Гильермо идёт на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.