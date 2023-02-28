Холодов рассказал о подготовке стадиона «Оренбурга» к приезду болельщиков «Спартака»

Начальник управления спорта министерства физической культуры и спорта Оренбургской области Андрей Холодов высказался о приближающемся противостоянии местного клуба с московским «Спартаком» в рамках очередного тура РПЛ, которое состоится уже менее, чем через три недели.

«Приехали инспекторы из Москвы, из Российского футбольного союза, которые моделируют ситуации, которые могут возникнуть при проходе на стадион. Сейчас всё это отрабатывается», - цитирует Холодова «Матч ТВ».

Напомним, активные фанаты и многие простые болельщики «красно-белого» клуба выступают против использования Fan ID, в этом году ставшего обязательным для прохода на стадионы всех без исключения клубов Российской премьер-лиги. В связи с этим некоторыми футбольными экспертами прогнозируется значительное снижение показателя посещаемости матчей элитного российского дивизиона.