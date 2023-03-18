Хлусевич: «Худший матч в сезоне»

Очередной, двадцатый тур российского чемпионата начался с сенсации - «Оренбург» переиграл в домашнем матче московский «Спартак», забив тому два безответных мяча уже в первом тайме. Защитник московского клуба Даниил Хлусевич расстроен итогами игры, которую он назвал «худшей в этом сезоне». Он посетовал на то, что футболисты его команды потратили много сил на единоборства, при этом регулярно проигрывая их.

- Не хватило агрессии и проиграли много единоборств. Поле было хорошее, в отличие от других команд. Можно сказать, что это худшая игра «Спартака» в сезоне, - заявил Хлусевич в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре красно-белые сразятся с «Ахматом».