Спортивный директор «Оренбурга» прокомментировал продление контракта с Личкой

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о продлении контракта с наставником команды Марцелом Личкой.

«У нас была опция. Мы её активировали и пролонгировали контракт. Всё прошло адекватно и спокойно. Естественно, что он хочет работать со своим штабом. Помощники его устраивают», — заявил функционер клуба РПЛ в интервью изданию«РБ Спорт».

Андреев отметил, что руководство не спешит решать вопрос о продлении соглашений со штабом Лички, оставляя это на конец сезона. По его словам, формирование тренерского штаба является приоритетом специалиста.

Напомним, что Марцел Личка руководит «Оренбургом» с 2020 года. Команда находится на восьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.