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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Спортивный директор «Оренбурга» прокомментировал продление контракта с Личкой

16 Марта 2023 • 18:49 Комментировать
Оренбург
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Спартак Москва
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18.03 12:00

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о продлении контракта с наставником команды Марцелом Личкой.

«У нас была опция. Мы её активировали и пролонгировали контракт. Всё прошло адекватно и спокойно. Естественно, что он хочет работать со своим штабом. Помощники его устраивают», — заявил функционер клуба РПЛ в интервью изданию«РБ Спорт».

Андреев отметил, что руководство не спешит решать вопрос о продлении соглашений со штабом Лички, оставляя это на конец сезона. По его словам, формирование тренерского штаба является приоритетом специалиста.

Напомним, что Марцел Личка руководит «Оренбургом» с 2020 года. Команда находится на восьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Марцел Личка Дмитрий Андреев
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