20-й тур Премьер-лиги открылся матчем «Оренбург» - «Спартак». Пока гости раскачивались, привыкая к полю и сопернику, команда Марцела Лички провела две быстрые атаки. Юрий Ковалёв получил короткий пас между защитников и в ближнем бою пробил голкипера корявым, но результативным ударом. Спустя шесть минут Брайан Мансилья избавился от опекуна и прострелил к линии вратарской, откуда Дмитрий Воробьёв выдал чудесный удар пяткой по летящему мячу. Москвичи как ни старались, а отыграться не смогли, хотя и имели массу моментов.

Лучшие эпизоды поединка - вашему вниманию.