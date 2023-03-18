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Как «Оренбург» переиграл «Спартак» - видео видео

18 Марта 2023 • 14:55 Комментировать
Оренбург
2:0
Спартак Москва
окончен

20-й тур Премьер-лиги открылся матчем «Оренбург» - «Спартак». Пока гости раскачивались, привыкая к полю и сопернику, команда Марцела Лички провела две быстрые атаки. Юрий Ковалёв получил короткий пас между защитников и в ближнем бою пробил голкипера корявым, но результативным ударом. Спустя шесть минут Брайан Мансилья избавился от опекуна и прострелил к линии вратарской, откуда Дмитрий Воробьёв выдал чудесный удар пяткой по летящему мячу. Москвичи как ни старались, а отыграться не смогли, хотя и имели массу моментов.

Лучшие эпизоды поединка - вашему вниманию.

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Спартак Москва Оренбург
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