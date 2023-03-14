Кавазашвили: «Промес и Малком творят чудеса в РПЛ»

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о нападающем «красно-белых» Квинси Промесе, а также футболисте «Зенита» Малкоме.

По мнению ветерана, бразилец и нидерландец являются игроками одного уровня и прекрасно себя проявляют в чемпионате России.

«Они творят чудеса, играя в РПЛ. Кто выиграет гонку бомбардиров? Я ставлю не на личность, а на команду. Сейчас «Спартак» радует своей игрой», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

Напомним, что на данный момент Промес и Малком делят первое место в рейтинге лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша РПЛ. В активе обоих футболистов по 16 забитых мячей. При этом бразилец провёл на одну игру больше.