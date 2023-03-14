Тихонов: Всем нравится игра «Спартака» при Абаскале

Российский тренер Андрей Тихонов оценил игру московского «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля.

«Думаю, что всем содержание игры команды Абаскаля нравится. Нравится, что команда приняла от тренера то, что он хочет. Команда показывает хорошую, очень качественную игру в атаке», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что среди атакующих футболистов «красно-белых» ему нравится игра Александра Соболева, Шамара Николсона, Квинси Промеса, Павла Мелёшина, Кейта Бальде и Антона Зиньковского.

«Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть зачетных баллов.