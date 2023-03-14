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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов: Всем нравится игра «Спартака» при Абаскале

14 Марта 2023 • 18:26 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
18.03 12:00

Российский тренер Андрей Тихонов оценил игру московского «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля.

«Думаю, что всем содержание игры команды Абаскаля нравится. Нравится, что команда приняла от тренера то, что он хочет. Команда показывает хорошую, очень качественную игру в атаке», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что среди атакующих футболистов «красно-белых» ему нравится игра Александра Соболева, Шамара Николсона, Квинси Промеса, Павла Мелёшина, Кейта Бальде и Антона Зиньковского.

«Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть зачетных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Тихонов Кейта Бальде Александр Соболев Шамар Николсон Гильермо Абаскаль Павел Мелёшин Квинси Промес Антон Зиньковск
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