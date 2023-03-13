Не оборона, а проходной двор: Что у «Спартака» происходит в защите

«Спартак» в трёх матчах подряд пропустил по два гола, и это уже не выглядит случайностью. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что же произошло.

Один раз – случайность, два раза – совпадение, три – закономерность. Судя по всему, проблемы «Спартака» в обороне приобрели характер именно закономерности. «Красно-белые» по два раза пропустили от «Локомотива», «Урала» и «Факела». Особенно пугающе для москвичей выглядят матчи с двумя последними. Если уж команды из нижней части таблицы, в том числе одна, борющаяся за выживание, забивают несколько мячей, то это действительно проблема.

Начать, пожалуй, надо с того, как «Спартак» пропустил эти шесть мячей в трёх матчах, чтобы понять закономерность. «Локомотив» забил первый гол после передачи с фланга, когда «красно-белые» в центре обороны потеряли Миранчука. Второй гол полузащитник «железнодорожников» записал на свой счёт дальним ударом. «Урал» отличился с пенальти и после провала в центре обороны. «Факел» повторил свои мячи в стиле екатеринбуржцев.

В сухом остатке тенденция заметна – это ошибки в центре защиты. При этом нельзя сказать, что виноват кто-то один персонально. Абаскаль на старте второй части использовал разные сочетания, правда, во многом вынужденно. Джикия был дисквалифицирован на матче с «Уралом», а затем Чернов получил травму. Интересно, что в матче с «Факелом» в центре защиты в паре с Джикией вышел не новичок Дуарте, а Маслов. Видимо, это было реакцией на неудачный матч парагвайца с «Уралом», где он откровенно привёз пенальти.

И всё же правильно ли говорить, что у «Спартака» виновата лишь оборона? Возможно, это слишком упрощенный подход, но всё-таки индивидуальных оплошностей хватает, и есть ощущение, что «красно-белым» в центре поля не хватает баланса. «Спартак» делает крен на атаку, явно стремясь больше идти вперёд. Итогом этого становятся быстрые контратаки соперников, которые получаются разящими. «Красно-белых» довольно легко и стабильно пока ловят, получая свободные зоны в их защитной линии.

В некотором смысле опять стоит вернуться к вопросу опорного полузащитника. Интересно получается, что Зобнин, Литвинов и Пруцев, которые номинально могут исполнять эту роль, активно действуют в атаке. В итоге они на троих за четыре матча (ещё была сухая победа над «Локомотивом») забили четыре гола и сделали две голевые передачи. Вот только в обороне они явно не дорабатывают. Кристофер Мартинс успел набрать 2+1 по системе «гол+пас» в начале сезона, но вот в защитных действиях пока не блещет.

Перекос в атаку в целом скорее работает на старте второй части сезона. Пока «Спартак» играет в бразильском стиле, забивая больше, чем пропускает. «Локомотив» и «Факел» были обыграны, а в поединке с «Уралом» у «красно-белых» просто на ровном месте отняли чистейший гол, который стал бы третьим в матче. Однако надо понимать и уровень соперников. «Факел» и «Локомотив» шли в зоне стыковых на момент очных матчей, а «Урал» не слишком далеко от неё отдалился. Становится страшновато за «Спартак» в матчах против более организованных соперников.

Вдолгую надеяться на умения лишь в атаке не стоит в любом случае, и Абаскалю срочно надо решить проблему защиты. Уже во вторник «Спартак» сыграет с «Уралом» вновь в рамках Кубка России, и будет интересно, как испанец будет исправлять ошибки. В конце концов наверняка «красно-белые» постараются уже в первом поединке сделать серьёзную ставку на успех по результатам двухматчевого противостояния, и тут без надёжной обороны не обойтись.

Роман Андреев