Гладилин считает, что ничья будет хорошим результатом для «Спартака» в игре с «Оренбургом»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Оренбургом».

Эксперт считает, что в предстоящей встрече «Спартак» устроит даже ничья, так как «Оренбург» хорошо себя проявляет по ходу нынешнего сезона.

«Оренбуржцы не слабее «Урала», который москвичи не могут осилить в этом сезоне. К тому же, поля сейчас не в идеальном состоянии, а это играет роль для атакующих команд, как «Спартак», — цитирует Гладилина «Матч ТВ».

Матч «Оренбург» — «Спартак» состоится сегодня, 18 марта. Начало — в 12:00 по московскому времени. На данный момент «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице и опережают восьмой «Оренбург» на 12 очков.