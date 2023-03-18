Мансилья: «Очень много работали и выиграли»

Двадцатый тур российского чемпионата начался с сенсации - «Оренбург» переиграл в домашнем матче московский «Спартак». Брайан Мансилья, нападающий «Оренбурга», заявил, что залогом победы стала напряженная работа, а также фактор родного поля, который очень серьезно помогает команде в текущем сезоне. Он назвал «Спартак» «очень серьезным соперником».

- Очень счастлив победе, рад, что смог помочь команде. Мы очень много работали дома и наконец‑то выиграли. «Спартак» — очень серьезный соперник, - заявил форвард в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре «Оренбург» сыграет в Самаре с «Крыльями Советов».