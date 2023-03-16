Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка подписал новое трудовое соглашение с клубом. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Ранее представители оренбургского клуба заявляли, что ведут переговоры с 45-летним чешским специалистом о продлении сотрудничества. Отмечалось, что сам Личка готов продолжить работу в «Оренбурге», который он возглавляет с лета 2020 года.

«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 28 набранных очков после 19 туров.

В предстоящем матче подопечные Лички встретятся со «Спартаком», игра пройдет 18 марта в 12:00 по мск.