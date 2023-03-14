Талалаев — о «Спартаке»: «Они рассчитывают на воспитанников, которые знают, что такое спартаковский дух»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев поделился мнением о «Спартаке». Специалист отметил, что в московском клубе делают ставку на собственных воспитанников.

«Видно, что они рассчитывают на воспитанников, которые знают, что такое спартаковский дух, впитали футбол в короткий и средний пас», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

После 19 туров РПЛ «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 40 набранных очков. «Торпедо» же с семью баллами располагается на последней 16-й строчке.

Отметим, что в расширенный состав сборной России на мартовские товарищеские встречи попали сразу 10 футболистов «Спартака».