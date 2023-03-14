Агент: «Бальде — боец, он готов конкурировать за место в составе «Спартака»

Федерико Пасторелло, представитель нападающего «Спартака» Кейта Бальде, прокомментировал ситуацию с количеством игрового времени своего клиента.

«Бальде не переживает, он с пониманием относится к такой ситуации. Он – боец, у него правильный характер. Он готов конкурировать за место в составе», — цитирует агента портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в трех матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

После 19 туров «Спартак» идет на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 40 набранных очков.