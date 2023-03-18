Юран: «Какой там «Зенит», они «Оренбург» не могут обыграть...»

Двадцатый тур российского чемпионата начался с сенсации - «Оренбург» переиграл в домашнем матче московский «Спартак». Бывший футболист московского клуба Сергей Юран сарказмом отнесся к этой неудаче, он считает, что интрига в чемпионате снова умерла, так и не возродившись.

-Да какая погоня за «Зенитом»? Ну о чем тут говорить? Они не могут обыграть «Оренбург», а вы мне про интригу какую-то, - цитирует слова Юрана Sport24.

Напомним, что Юран выступал в «Спартаке» дважды, сперва в 1995 году, а затем в 1999. В следующем туре «Спартак» примет дома грозненский «Ахмат».