Российское гражданство для Квинси Промеса – насколько справедливо, законно и заслуженно

Голландский легионер московского «Спартака» Квинси Промес хочет получить российское гражданство. Квинси говорит, что у него давно уже «русское сердце», ему нравится, что болельщики называют его русским именем Антошка, его дети в школе активно учат русский язык, Он и его семья планируют оставаться жить в России. Может ли голландец претендовать на получение российского паспорта? С этим вопросом мы обратились к юристу Алексею Латисонову:

- Получить российское гражданство можно несколькими способами. Первый из них – программа переселения для соотечественников. Но для этого нужно родиться в одной из стран СНГ. Второй способ – жениться и прожить определённое время в браке с гражданкой России. Но, как я понимаю, жена Промеса не россиянка. Голландец и его юристы выбрали зацепку в новом законе, который подписал не так давно Владимир Путин. Согласно этому правилу, определённые люди «за обладание высокими достижениями в области медицины, науки, техники, культуры, спорта» могут претендовать на получение российского гражданства. Я не особо слежу за футболом, но знаю, что по такому же пути пошёл «Зенит», и несколько бразильских футболистов этого клуба получили российские паспорта.

Теперь попытаемся разобраться в том, а что же такое «высокие достижения» в спорте?

- Лично у меня на этот вопрос ответа нет. В данном случае всё индивидуально. Есть специальная комиссия, которой нужно предоставить все материалы для обоснования, и она уже на основе всей этой информации принимает решение, – объясняет Алексей.

Представители «Спартака» в качестве основного аргумента «высоких достижений» Квинси приводят факт, что Промес забил сто голов в чемпионате России и является одним из лучших футболистов РПФЛ.

А вот у ветеранов футбола совсем другое мнение по поводу трактовки «высоких достижений».

- Я не совсем понимаю, что такое «обладание высокими достижениями в области спорта» и как дают за это российское гражданство. Точнее, я не понимаю критерий отбора. Например, как определить – высокое это достижение или нет? И что считать достижениями? Да, Промес забил немало голов за «Спартак» в чемпионате России. Но кому от этого польза, кроме болельщиков «Спартака» и условного владельца или президента «Спартака»? Да и разве это такое большое достижение в контексте российского спорта – забивать голы в РПФЛ? Как по мне, если и давать гражданство, то только в том случае, если человек принёс пользу в каких-то международных матчах, турнирах, соревнованиях, – делится своим мнением бывший футболист «Торпедо» Валерий Абрамов.

Примерно такая же точка зрения и у бывшего нападающего «Зенита» Николая Орлова:

- Если гражданство России будут давать футболистам, которые, действительно, этого заслуживают, то не имею никаких возражений. Но это надо делать в отношении тех, кто действительно помог чего-то достичь или выиграть. Вот, Вагнер Лав – легенда ЦСКА. Человек, помимо того, что много лет жил и играл в России, побил много рекордов в РПФЛ, ещё и помог выиграть Кубок УЕФА российскому клубу. Или Мигель Данни, который своим голом принёс Суперкубок Европы другому российскому клубу –«Зениту». Эти люди добились высоких достижений в спорте и помогли их достичь российским клубам. Но за что дали гражданство Малкому и Клаудиньо? Каких достижений они добились? То, что выигрывают год за годом чемпионат России, уровень которого давно упал? И это весомое достижение в спорте? А за что давать по такому же критерию гражданство Промесу? Да, он забил 100 голов за «Спартак» в РПФЛ. Но какая польза от этого российскому футболу и спорту?

- Есть ещё одна зацепка, которая может позволить Квинси получить российский паспорт. Если его юристы докажут, что он специалист высокого уровня, в котором нуждается наша страна, то он может получить гражданство по ускоренному пути. В моей практике были такие случаи, когда врачи-хирурги из других стран получали российское гражданство, – добавляет Алексей Латисонов.

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Несколько иное мнение имеет спортивный журналист Сергей Соколов.

- Промес футболист, а не врач. Наша страна может нуждаться в футболисте и выдать ему паспорт только в том случае, если он настолько хорош, что усилит сборную. Например, бразилец Марио Фернандес. Думаю, ни у кого нет и не было возражений, когда он стал гражданином России. Его вклад в высокие достижения российского спорта на домашнем чемпионате мира тоже не вызывает вопросов. Но Квинси давно заигран за сборную Голландии. Он сыграл за неё 50 матчей. Это означает, что за сборную России он уже точно не может быть зявлен. Тогда почему в нём нуждается настолько сильно наша страна, что ему должны давать за это гражданство? – задаётся вопросом Сергей Соколов.

Однако у Промеса есть ещё одна зацепка. Ему вовсе необязательно доказывать, что он «добился высоких достижений в российском спорте» или то, что Россия нуждается в нём, как в незаменимом специалисте высокого уровня. Далее юридический нюанс поясняет Алексей Латисонов:

- Если у Квинси есть официальная документация, доказывающая, что он проживал на территории России больше пяти лет, то его заявление о гражданстве могут рассмотреть и принять в обычном порядке для людей, которые подают на получение российского гражданства. Голландец без проблем может пойти по самому простому пути. Как я понял, он уже проживал на территории России раньше около четырёх лет, когда играл за «Спартак». Теперь Промесу остаётся только добрать необходимое количество времени проживания в России, и он спокойно может подавать заявление. В данном случае у него хорошая вероятность на получение паспорта. Он работает и трудоустроен официально, у него солидная зарплата и доходы.

Поскольку Квинси уже играл с 2014 по 2018 год в чемпионате России, а потом вернулся в 2021 году, ему уже даже не надо ничего добирать. В общей сложности Промес прожил на российской территории более семи лет, что делает его перспективы на получение гражданства вполне весомыми.

Однако есть ещё один нюанс, который полностью усложняет всю историю. На родине Квинси, в Голландии, на него открыто два уголовных дела. В одном из них его обвиняют в покушении на убийство. Промес ударил ножом в ногу одного из своих родственников, укравшего у него драгоценности, и едва не попал ему в артерию. Если бы удар пришёлся на сантиметр ниже, то была бы неминуемая смерть. В другом деле его обвиняют в финансировании закупки крупной партии наркотиков. Пока адвокатам футболиста московского «Спартака» удалось доказать, что никакого покушения на убийство не было, и Квинси даже не думал о том, чтобы специально попасть в артерию. Наоборот, он хотел лишь припугнуть ограбившего его брата и целился в самое безопасное место – ногу, которая вскоре зажила бы. Во втором деле вина футболиста пока официально не доказана, но и не опровергнута. Голландца хотят пока опросить в качестве фигуранта и свидетеля. Для этого он должен поехать к себе на родину и позволить, чтобы его допросили. Но Промес отказывается это делать, ссылаясь на то, что это всё можно сделать дистанционно по интернету. Из-за этого голландский суд оставляет Квинси в статусе уголовно преследуемого.

Из-за проблем голландца с криминалом некоторые считают, что ему не стоит выдавать российский паспорт. Одним из таких является бывший вратарь «Локомотива» и «Спартака» Руслан Нигматуллин:

- Плевать на законы – это же, наверное, неправильно? Всё должно быть в рамках законодательства. Если у человека уголовное преследование в другой стране, то, конечно, это может быть причиной ограничений в выдаче паспорта. Понятно, что у Квинси сложная ситуация в стране, он там набедокурил, поэтому и заинтересован в получении российского гражданства. Такие истории часто встречаются. Но искусственной выдачи паспортов ради спасения от правосудия точно быть не должно.

Каковы перспективы Квинси Промеса в будущем получить российский паспорт, учитывая описанную выше ситуацию? Отвечает снова Алексей Латисонов:

- Уголовное преследование в других странах является основанием для отказа в предоставлении гражданства России. Это третий пункт первой части 16-й статьи Федерального закона от 31 мая 2002 года "О гражданстве Российской Федерации". Таким образом, очевидно, что пока Промес не решит свои проблемы в Голландии, российский паспорт ему не выдадут. Если он действительно не виновен в том, в чём его обвиняют, то он мог бы поехать в Голландию и дать показания как свидетель. Но голландская полиция не даёт ему никаких гарантий того, что его не арестуют на месте во время допроса, и из статуса свидетеля он не окажется в статусе задержанного. Если футболиста арестуют, то это может привести к разрыву контракта со «Спартаком». Такой случай тоже был, когда арестовали Мамаева и «Краснодар» сразу разорвал с ним контракт. Тогда Квинси потеряет всё: работу, контракт в «Спартаке», деньги и самое главное – возможность жить и находиться на воле. Рисковать такими потерями ради российского паспорта может только сумасшедший. Поэтому пока тут получается замкнутый круг, и я не думаю, что в ближайшем будущем Квинси Промес станет футболистом с российским паспортом.