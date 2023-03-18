Тихонов: «Спартак» не использовал свои моменты»

Очередной, двадцатый тур российского чемпионата начался с сенсации - «Оренбург» переиграл в домашнем матче московский «Спартак». Итоги неудачной для фаворита игры прокомментировал Андрей Тихонов - бывший футболист московского «Спартака», в 1996 году признанный лучшим игроком Российской Федерации. Он считает, что его команда не использовала свои шансы.

- У «Спартака» были моменты отыграться, но он своими шансами не воспользовался и совершил ошибки в первом тайме, когда пропускал голы, - цитирует футболиста новостное агентство ТАСС.

В следующем туре красно-белые сразятся с «Ахматом».