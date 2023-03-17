Шалимов: «Есть пресыщение от Кубка России, это похоже на мини-футбол»

Экс-главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился мнением о большом количестве матчей в весенней части сезона из-за проведения Кубка России.

Специалист считает, что футболистам тяжело проводить так много игр, так как они не привыкли к столь плотному календарю. Кроме того, как отмечает Шалимов, свой негативный отпечаток накладывает и не самое лучшее качество полей.

«Есть определённое пресыщение не столько от футбола, сколько от Кубка — потому что так сложился жребий и календарь РПЛ, что играют одни и те же команды. Это похоже на мини-футбол», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, что в текущем розыгрыше Кубка России продолжают выступать «Акрон», «Краснодар», «Динамо», «Ростов» ( все Путь регионов), а также ЦСКА, «Крылья Советов», «Спартак» и «Урал» ( все Путь РПЛ).