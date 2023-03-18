​«Спартак» впервые с августа не забил в матче чемпионата России

«Спартак» неудачно выступил в субботнем матче 20-го тура чемпионата России против «Оренбурга». Команда Гильермо Абаскаля проиграла на выезде со счётом 0:2.

«Спартак» завершил матч Премьер-лиги без забитого гола впервые с 20 августа. Тогда «красно-белые» проиграли «Динамо» в дерби с результатом 0:1.

В воскресенье отставание «Спартака» от лидирующего в РПЛ «Зенита» может вырасти, если питерцы наберут очки в гостях у московсокго ЦСКА. Сейчас «красно-белые» отстают от «сине-бело-голубых» на восемь очков.

Следующий матч «Спартак» проведёт 2 апреля – против «Ахмата» на своём поле.