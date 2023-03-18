Шалимов обвинил в проблемах «Спартака» качество газона

Российский футбольный тренер Игорь Шалимов уверен, что как только футбольное поле «Открытие Арены» в Москве придёт в нормальное состояние, игра «Спартака» заиграет новыми красками.

«Поле у них плохое на домашнем стадионе, комбинационного футбола не получалось, а на навал в атаке перейти не смогли. Как только поле придет в норму, «Спартак» прибавит», - рассказал Шалимов порталу «РБ Спорт».

Напомним, что текущей весной игра «Спартака» на домашней арене не даёт стопроцентный результат подопечным Гильермо Абаскаля. Из четырёх домашних матчей «красно-белые» победили лишь в двух (против «Локомотива» в Кубке России (4:2) и «Факела» в РПЛ (3:2). И то эти победы нельзя было назвать лёгкими.

Два раза «Спартак» сыграл вничью дома с одним и тем же соперником – «Уралом» из Екатеринбурга.