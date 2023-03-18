Рианчо — о поражении «Спартака» от «Оренбурга»: «Не могу назвать этот результат позорным»

Экс-главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о поражении «красно-белых» от «Оренбурга» (0:2) в матче 20-го тура РПЛ.

«Не могу назвать этот результат «Спартака» позорным. Это футбол. Что касается чемпионской гонки, то «красно-белым» будет сложно догнать «Зенит», — цитирует Рианчо «Спорт-Экспресс».

После этого поражения «Спартак» продолжил занимать второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на восемь очков. Однако «красно-белые» рискуют опуститься на строчку ниже, если «Ростов» обыграет «Химки» в завтрашнем матче, который начнётся в 14:00 по московскому времени.