Александр Хаджи: «Так играть нельзя»

Двадцатый тур российского чемпионата начался с сенсации - «Оренбург» переиграл в домашнем матче московский «Спартак». Бывший администратор московского клуба Александр Хаджи считает прошедший матч проявлением настоящего, форменного безобразия со стороны красно-белых. Также он считает, что теперь нет смысла говорить об интриге в чемпионате - она сошла на нет.

- Форменное безобразие. Так играть нельзя. Конечно, опять эти эксперименты в защите привели к тому, что пропустили голы. Можно сказать, что интриги в борьбе за золото больше нет, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре российского чемпионата красно-белые сразятся с грозненским «Ахматом».