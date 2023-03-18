Мостовой назвал причины поражения «Спартака» от «Оренбурга»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение «красно-белых» от «Оренбурга» (0:2) в матче 20-го тура РПЛ.

По словам эксперта, неудача «Спартака» его не удивила, так как игроки московской команды чувствовали себя некомфортно на искусственном газоне в Оренбурге. Также Мостовой отметил запредельный настрой хозяев в этом матче.

«Я ещё за два дня до игры говорил, что «Спартаку» будет непросто и он там не выиграет. Моменты у «Спартака» были, но я видел, что спартаковцы себя некомфортно чувствовали», — приводит слова Мостового «Газета.Ру».

После этой победы «Оренбург» набрал 31 очко и поднялся на шестое место турнирной таблицы РПЛ. «Спартак» же продолжает занимать вторую строчку с 40 баллами в своём активе.