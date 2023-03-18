Гаджиев не считает поражение «Спартака» от «Оренбурга» неожиданным результатом

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение «Спартака» от «Оренбурга» (0:2) в матче 20-го тура чемпионата России.

«Оренбург» обыграл на выезде «Сочи» (4:0) — команду, которую тренирует Курбан Бердыев. Это более неожиданный результат, чем поражение «Спартака» в Оренбурге. В любом случае, это результат такой, под которым можно поставить восклицательный знак в пользу «Оренбурга», — приводит слова Гаджиева «Газета.Ру».

После 20 туров «Спартак» занимает вторую строчку в чемпионате России, набрав 40 очков. «Оренбург» идет на шестой позиции, имея в своем активе 31 балл.

Напомним, это была последняя встреча для команд перед паузой на международные матчи. 23 марта сборная России сыграет с Ираном, а 26 марта примет в Санкт-Петербурге Ирак.