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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев не считает поражение «Спартака» от «Оренбурга» неожиданным результатом

18 Марта 2023 • 17:05 Комментировать
Оренбург
2:0
Спартак Москва
окончен

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение «Спартака» от «Оренбурга» (0:2) в матче 20-го тура чемпионата России.

«Оренбург» обыграл на выезде «Сочи» (4:0) — команду, которую тренирует Курбан Бердыев. Это более неожиданный результат, чем поражение «Спартака» в Оренбурге. В любом случае, это результат такой, под которым можно поставить восклицательный знак в пользу «Оренбурга», — приводит слова Гаджиева «Газета.Ру».

После 20 туров «Спартак» занимает вторую строчку в чемпионате России, набрав 40 очков. «Оренбург» идет на шестой позиции, имея в своем активе 31 балл.

Напомним, это была последняя встреча для команд перед паузой на международные матчи. 23 марта сборная России сыграет с Ираном, а 26 марта примет в Санкт-Петербурге Ирак.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Курбан Бердыев Гаджи Гаджиев Оренбург Сочи
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