​Червиченко допускает, что «Спартак» не финиширует в топ-5 РПЛ

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко допускает, что команде Гильермо Абаскаля не удастся финишировать даже в топ-5 РПЛ.

Напомним, что в субботу «Спартак» потерпел поражение в гостях у «Оренбурга» с результатом 0:2.

«Если Джикия будет восстанавливаться больше месяца от травмы, то «Спартак» и пятерку не войдёт по итогу», - сказал Червиченко, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что Георгий Джикия травмировался ближе к завершению матча против «Оренбурга». Сроки восстановления защитника пока что неизвестны.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 1 апреля – против «Ахмата» на своём поле.

​Червиченко: «Спартак» должен был проиграть 0:5»