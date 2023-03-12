Юран: «У «Спартака» нет спада, просто с «Факелом» очень тяжело играть»

Известный российский тренер Сергей Юран высказался о последних результатах «красно-белых» в чемпионате России. Некоторые эксперты считают, что у «Спартака» сейчас идёт период небольшого спада, однако Юран уверен в обратном.

«Есть ли спад у «Спартака»? Нет, почему. Это футбол, «Факел» — бойцы, за счет характера они бились до конца, молодцы. Закрылись, искали свои моменты и нашли», - цитирует Юрана «РБ Спорт».

Напомним, что вчера вечером «красно-белые» в непростой игре добыли три очка у воронежского «Факела». Решающий гол на заключительных минутах второго тайма забил Квинси Промес, матч завершился со счётом 3:2.