Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал гостевое поражение «красно-белых» в матче с «Оренбургом».

«Я прогнозировал тяжелую игру. Я говорил, что «Спартак» не выиграет. Как аргументы приводил синтетическое поле и запредельный настрой у соперника. Они тем более до этого разгромили «Сочи». К синтетическому покрытию «Спартак» не мог привыкнуть особенно в первом тайме. Из-за этого были ошибки. Мне это видится так.

Вот так получилось. Во втором тайме «Спартак» хотел что-то поменять, но уже не было возможностей. На самом деле им нужно радоваться, что счет всего лишь 0:2. «Оренбург» там мог забивать и ещё», - сказал Мостовой.

Напомним, что по итогам тура «Спартак» потерял второе место, пропустив вперед «Ростов».