«Спартак» пропустил второй гол от «Оренбурга», Воробьёв забил пяткой

«Оренбург» продолжает забивать в ворота «Спартака» в матче 20-го тура Премьер-лиги. После стремительной атаки по центру с коротким проникающим результативным пасом на Юрия Ковалёва команда Марцела Лички быстро развила успех. Брайан Мансилья на левом краю поля продавил опекуна и прицельно прострелил на Дмитрия Воробьёва, который пяткой в прыжке отправил мяч в сетку ворот спартаковцев.

Счет стал 2:0. Как и обещал наставник «Оренбурга» Марцел Личка, его команда играет в атаку и уже уверенно обыгрывает одного из фаворитов лиги.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.