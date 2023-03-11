Защитник «Оренбурга» Сиваков: «Извинения от Турбина не нужны»

Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков заявил, что ему не нужны извинения от арбитра Евгения Турбина, ошибочно удалившего футболиста в матче 18-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:3).

Сиваков считает, что несмотря на решение ЭСК признать ошибку Турбина в том эпизоде, ситуацию вернуть нельзя. При этом защитник призвал обратить внимание на пробел в регламенте, касающийся жёлтых карточек.

«Странная ситуация, что фола не было, второй жёлтой карточки не было, пенальти не было, а карточку никто отменить не может. Мне кажется, что это явный пробел, над которым стоит подумать», — приводит слова Сивакова «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 10 марта, «Оренбург» уверенно обыграл в гостях «Сочи» (4:0) в матче 19-го тура РПЛ. На сегодняшний день команда Марцела Лички занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.