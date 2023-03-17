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Игонин: «Спартак» может стать основой для сборной России

17 Марта 2023 • 18:01 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
1 3.50 X 4.00 2 1.95
Через 16 ч. 19 мин.

Экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о попадании восьми футболистов «Спартака» в состав сборной России на мартовский сбор.

«Учитывая, что у «Спартака» сейчас играют россияне, конечно, в этом смысле, у них больше шансов — и больше представителей в сборной. В этом плане у «Спартака» хорошие перспективы, чтобы стать основой для сборной», — приводит слова Игонина «Газета.Ру».

По мнению эксперта, на данный момент главный тренер национальной команды смотрит на текущее положение футболистов в своих клубах и на их форму, а не на имена и заслуги.

23 марта сборная России проведет товарищеский матч против Ирана в Тегеране, а 26 марта команда Валерия Карпина примет в Санкт-Петербурге Ирак.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная России Алексей Игонин
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