​Масалитин нашёл главную причину поражения «Спартака»

Известный в прошлом российский футболист Валерий Масалитин дал комментарий по поводу неудачного матча «Спартака». Как известно, в субботу команда Гильермо Абаскаля проиграла в гостях у «Оренбурга» с результатом 0:2.

«Марцел Личка выбрал подходящую тактику. Его футболисты прекрасно взаимодействовали и убегали в контратаки. Но сколько же моментов позволил им создать «Спартак»! Притом проиграл он не столько из-за обороны, сколько из-за средней линии, которая полностью отдала центр», - сказал Масалитин, чьи слова приводит Bobsoccer.

«Спартак» пока остаётся на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь зачётных баллов. Питерцы свой матч тура ещё не провели – они сыграют в гостях у ЦСКА в воскресенье вечером.

Следующий матч Российской премьер-лиги «Спартак» проведёт 1 апреля – против «Ахмата» на своём поле.