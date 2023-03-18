​Червиченко: «Спартак» должен был проиграть 0:5»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился своими мыслями об игре «красно-белых» против «Оренбурга».

Напомним, что «Спартак» проиграл «Оренбургу» на выезде в матче 20-го тура Премьер-лиги с результатом 0:2.

«Сегодня казалось, что именно «Оренбург» ведёт гонку за первое место, а не «Спартак». Это было ужасно. «Спартак» отскочил, конечно, сегодня. Должен был быть разгром, 5:0 по игре», - сказал Червиченко, чьи слова приводит sport24.

Кроме того, Червиченко указал на нестабильность «Спартака», а также на слабое выступление Тавареша в обороне и Промеса в атаке.

Следующий матч «Спартак» проведёт уже после паузы на матчи сборных – 2 апреля. Соперником «красно-белых» будет «Ахмат».