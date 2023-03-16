Прудников: «Спартаку» в Оренбурге будет нелегко»

Бывший российский форвард Александр Прудников считает, что «Спартаку» в гостях на матче против «Оренбурга» будет непросто.

«Я жду победы «Спартака». Конечно, придется в Оренбурге им нелегко. Там и поле не очень хорошее. Плюс дома оренбуржцы играют лучше, чем на выезде. Тем не менее это не главный показатель», - рассказал Прудников для «Матч ТВ».

Экс-футболист отметил, что команд в РПЛ, которые можно обыграть «на одной ноге», сейчас нет.

Напомним, что игра «Оренбурга» и «Спартака» намечена на 18 марта. Стартовый свисток прозвучит в полдень по московскому времени.

Туром ранее оба клуба победили – «Оренбург» в гостях разгромил «Сочи» Курбана Бердыева – 4:0, а «Спартак» одержал трудовую победу в родных стенах над «Факелом» (3:2).