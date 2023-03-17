Мостовой: «Спартаку» помешает газон и запредельный настрой «Оренбурга»

Бывший полузащитник столичного «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче против «Оренбурга» в 20-м туре Премьер-лиги.

«Думаю, это будет сложный для «Спартака» матч. Им помешает газон и запредельный настрой «Оренбурга», против них дома всем играть тяжело», — заявил экс-футболист «Сельты» и «Страсбурга» в интервью изданию «РБ Спорт». Мостовой считает, что в таком матче многое будут решать мелочи, отметив также огромную разницу между натуральным и искусственным газоном.

Напомним, что «Спартак» приедет в гости к «Оренбургу» завтра, 18 марта. Стартовый свисток назначен на 12:00 по московскому времени. Подопечные Гильермо Абаскаля находятся на второй строчке в турнирной таблице чемпионата, отставая на восемь очков от «Зенита».