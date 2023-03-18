Кечинов считает, что судьи часто ошибаются против «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о судействе в играх с участием «красно-белых».

По мнению эксперта, арбитры регулярно совершают ошибки не в пользу «Спартака», поэтому Кечинов надеется на то, что судейство в матчах московской команды станет лучше.

«В последних матчах очень много ошибок против «Спартака»: отменяют голы Соболева, назначают непонятные пенальти», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Кроме того, Кечинов считает, что судьи должны объяснять свои решения и трактовки правил, чтобы их могли понимать тренерский штаб команды, болельщики и специалисты.

Свой следующий матч «Спартак» проведёт сегодня, 18 марта, против «Оренбурга» в гостях. Начало — в 12:00 по московскому времени.