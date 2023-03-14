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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «У Бальде нет конфликта с Абаскалем»

14 Марта 2023 • 22:46 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
18.03 12:00

Федерико Пасторелло, представитель игрока столичного «Спартака» Кейта Бальде, высказался о возможном конфликте футболиста с наставником команды Гильермо Абаскалем.

«У Бальде нет конфликта с Абаскалем. Что касается игрового времени, то Кейта усердно работает, чтобы играть больше», — заявил агент сенегальского нападающего в интервью «Чемпионату».

Напомним, что Бальде присоединился к «Спартаку» в августе прошлого года, проведя в футболке «красно-белых» лишь четыре игры во всех турнирах. С сентября по декабрь сенегалец отсутствовал из-за дисквалификации за нарушение правил допинг-контроля.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Федерико Пасторелло Кейта Бальде Гильермо Абаскаль
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