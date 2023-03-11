Кечинов: «Промес пропустил всю предсезонку, а играет, как ни в чём не бывало»

Бывший игрок «Спартака» из Москвы Валерий Кечинов восхитился сегодняшним героем матча «красно-белых» против «Факела» (3:2) – Квинси Промесом. Ведь нидерландец, как известно, пропустил с командой все три зимних сбора.

«Его можно поздравить. Выступает он действительно здорово. Он пропустил всю предсезонную подготовку, а играет, как ни в чем не бывало. И опять Промес лучший у «Спартака» впереди. Мастер. К этому больше нечего добавить», - цитирует Кечинова Rusfootball.

Напомним, что сегодня Промес забил в ворота воронежцев свой 100-й и 101-й голы в карьере за «Спартак». Один из голов стал решающим и приблизил «Спартак» к «Зениту» на расстояние в пять очков, как минимум до завтрашнего дня.