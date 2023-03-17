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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стукалов считает, что в матче с «Оренбургом» «Спартаку» будет непросто

17 Марта 2023 • 15:05 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
1 3.50 X 4.00 2 1.95
Через 18 ч. 56 мин.

Известный российский тренер Борис Стукалов поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ, в котором «Оренбург» примет на своём поле «Спартак».

По мнению специалиста, в Оренбурге «красно-белых» ожидает непростая игра, поскольку хозяева не станут закрываться и попытаются набрать в предстоящей встрече очки.

«Марцел Личка точно не изменит своим тактическим принципам. При нём команда не закрывается, действует с самого начала матчей без опаски. Поэтому игра должна быть интересной. Уверен, что будет забит не один мяч», — приводит слова Стукалова Bobsoccer.ru.

Также Стукалов подчеркнул, что зрелищный футбол должен приносить результат, иначе тренер долго на своём посту продержаться не сможет.

Матч «Оренбург» — «Спартак» состоится завтра, 18 марта. Начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени. На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, опережая восьмой «Оренбург» на 12 очков. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Борис Стукалов Оренбург Марцел Личка
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ОРЕНБУРГ СПАРТАК МОСКВА
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