Капитан «Оренбурга» Воробьёв рассказал, почему его клуб набрал мало очков на выезде

Форвард и капитан «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв рассказал, почему его клуб так плохо играл на выезде в первой половине сезона в РПЛ.

«Мы плохо смотрелись в гостях в первой половине сезона, но это шло, думаю, от головы, от психологии. В матче с «Сочи» все настроились - и мы выиграли», - рассказал Воробьёв «Матч ТВ».

Напомним, что вчерашняя сенсационная победа над «Сочи» в рамках РПЛ (4:0) стала для «Оренбурга» лишь второй на выезде в текущем сезоне в чемпионате России. Подавляющее большинство своих побед подопечные Марцела Лички одержали на домашней арене. До вчерашнего матча на выезде оренбуржцы набрали лишь три очка из всех 25.