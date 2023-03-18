​Игрок «Оренбурга» вспомнил, как его просили подстроить результат матча

Футболист «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв вспомнил случай из своей карьеры. Так, несколько лет назад Воробьёв столкнулся с ситуацией, когда его просили подстроить результат матча.

«В 2017 году ездил на просмотр в Грузию, и там мне намекнули: в одном из матчей нужно подстроить результат. Через полчаса я собрал вещи и выдвинулся домой. Хотя мы уже обговорили контракт и готовы были его подписать. Я против такого футбола», - сказал Воробьёв, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

В субботу «Оренбург» на своём поле обыграл «Спартак» в матче двадцатого тура чемпионата России с результатом 2:0. Дмитрий Воробьёв стал автором одного из забитых мячей своей команды.

На текущий момент «Оренбург» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ.