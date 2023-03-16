Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» провёл тренировку на искусственном газоне

16 Марта 2023 • 19:33 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
1 3.60 X 4.05 2 1.90
18.03 12:00

Столичный «Спартак» провёл сегодняшнюю командную тренировку на синтетическом искусственном газоне, об этом сообщает клубная пресс-служба. Тренировка прошла на базе возле «Открытие Банк Арены».

Сообщается, что выбор такого поля обусловлен грядущей игрой «красно-белых» в рамках РПЛ против «Оренбурга». Матч, напомним, назначен на грядущую субботу – 18 марта. А на домашней арене южноуральцев покрытие искусственное.

Отмечается, что по индивидуальной программе тренировался лишь один игрок «Спартака» - это травмированный защитник Никита Чернов. Он повредил заднюю поверхность бедра в матче с «Уралом» (2:2) две недели назад.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Оренбург
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОРЕНБУРГ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Марта
20:47 · Кубок России
«Ростов» не проиграл на выезде в Кубке России впервые с 2019 года
20:43 · Кубок России
Горлов - о новой схеме: «Для первого раза это выглядело достойно»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Лодыгин рассказал, с кем из игроков «Зенита» он продолжает общаться
20:32 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Ростова» Мухин назвал причины успешной игры «жёлто-синих»
20:32 · Кубок России
Горлов пожаловался на кадры: «Все, кто были на поле, они доступны были только»
20:28 · Кубок России
Известны все участники полуфиналов в Пути регионов Кубка России
20:27 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Вылет из Кубка России прилично ударил по самолюбию игроков «Зенита»
20:22 · Кубок России
Карпин: «У меня больше эмоций забирают другие люди, люди в чёрном»
20:19 · Россия. Премьер-лига
Агент игрока «Пари НН» Сулейманова прокомментировал ситуацию с продлением контракта
20:17 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» Горлова потерпел три поражения кряду
20:13 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Пари НН» Баньяк выбыл на четыре месяца
20:13 · Кубок России
Тугарев: «Пару матчей не играл в начале сезона и вернулся с голом»
19:48 · Россия. Премьер-лига
Мишкич: «Ганчаренко внёс огромный вклад в наши результаты»
19:44 · Россия. Премьер-лига
Шавло: «Тавареш ещё не полностью адаптировался к «Спартаку»
19:33 · Россия. Премьер-лига
Дуймович: «Система Fan ID в России не нужна»
Все новости
Рекомендуем