«Спартак» провёл тренировку на искусственном газоне

Столичный «Спартак» провёл сегодняшнюю командную тренировку на синтетическом искусственном газоне, об этом сообщает клубная пресс-служба. Тренировка прошла на базе возле «Открытие Банк Арены».

Сообщается, что выбор такого поля обусловлен грядущей игрой «красно-белых» в рамках РПЛ против «Оренбурга». Матч, напомним, назначен на грядущую субботу – 18 марта. А на домашней арене южноуральцев покрытие искусственное.

Отмечается, что по индивидуальной программе тренировался лишь один игрок «Спартака» - это травмированный защитник Никита Чернов. Он повредил заднюю поверхность бедра в матче с «Уралом» (2:2) две недели назад.