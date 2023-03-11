Еремякин: «Оренбург» близок к выкупу Мансильи»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что его клуб близок к тому, чтобы выкупить Брайана Мансилью у аргентинского «Расинга».

«Мы работаем над этим. Я уже говорил, что это непростая катавасия, но мы хотели бы выкупить Мансилью, и успешно идём к этому», — поделился Еремякин для портала «РБ Спорт».

Напомним, что 25-летний Мансилья выступает за южноуральский коллектив с прошлого лета и в текущем сезоне обладает довольно неплохой статистикой – на его счету два гола и пять ассистов в 17 проведённых матчах во всех турнирах.

Вчера «Оренбург» разгромил на выезде «Сочи» - 4:0. Мансилья провёл полный матч.