Колосков: «Нельзя пренебрегать системой ВАР, которая работает везде»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о системе ВАР в российском футболе.

Колосков считает, что пренебрегать системой видеопросмотров нельзя, так как она сейчас используется во всём мире.

«Если она работает везде, но только мешает нам, то дело, наверное, не в системе. Нужно адаптироваться под изменения и получать от этого пользу, а не дополнительные сложности», — приводит слова Колоскова Sport24.

Напомним, в матче 1/4 финала Кубка России (Путь регионов) между «Зенитом» и «Динамо» (1:1, 4:5 — пен) многочисленные споры вызвало судейство Евгения Кукуляка, который не назначил пенальти в ворота хозяев в достаточно спорной ситуации. В итоге дальше всё равно прошли «бело-голубые».