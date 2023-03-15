Зуев: «Промес сам для себя ищет мотивацию, читая негативные комментарии болельщиков»

Футболист «Крыльев Советов» Александр Зуев высказался о нападающем «Спартака» Квинси Промесе.

«Промес сам для себя ищет мотивацию, читает комментарии болельщиков. Кто‑то пишет: «Квинси не забил, он плохой игрок». Тот сразу: «Я выйду и докажу, что я хороший игрок!» — цитирует Зуева «Матч ТВ».

По словам вингера «Крыльев», такие эпизоды заряжают Промеса и помогают ему оставаться на самом высоком уровне.

В текущем сезоне 31-летний нидерландец забил уже 21 мяч и сделал девять результативных передач в 28 матчах во всех турнирах.

После 19 туров «Спартак» занимает вторую строчку в РПЛ, имея в своей копилке 40 баллов.