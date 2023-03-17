Кечинов: «Игра Пруцева впечатляет, да и не только в этом году»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов похвалил 22-летнего хавбека «красно-белых» Данила Пруцева, который в нынешнем сезоне отметился голом и четырьмя результативными передачами в Российской премьер-лиге. Напомним, футболист стал одним из восьми представителей «Спартака», которые получили вызов в сборную России.

«Впечатляет его игра, да и не только в этом году — и в концовке прошлого сезона он играл очень прилично», – заявил Кечинов в беседе с «Газета.Ру».

Пруцев проводит свой второй сезон в Российской премьер-лиге в составе московского «Спартака». В этой кампании полузащитник стал получать заметно больше игрового времени.