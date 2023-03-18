Личка: «Кто боится «Спартак», пусть лучше остаётся дома»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем со «Спартаком».

- Вы накануне сказали, что «Оренбург» будет играть в открытый футбол против «Спартака». Это не сильно опасно? Учитывая, что «Спартак» идет на втором месте и приехал в качестве фаворита.

- Посмотрите, кто боится, пусть лучше остается дома. Для меня футбол - это спорт для людей, чтобы мы приносили радость болельщикам. Я понимаю, что «Спартак» - очень сильная команда, очень хороша впереди, проводит быстрые контратаки, обладает отличными нападающими. Но мы не будем садиться к своим воротам, пока я работаю в «Оренбурге». Мы будем играть в футбол, пробовать играть в открытый футбол. Еще вчера здесь ребята работали на поле, чтобы подготовить его, чтобы мяч не прыгал и была качественная игра. Хотим, чтобы болельщики приходили. Мы не боимся и будем играть в футбол.

- Насколько я понимаю, пропускает матч точно Флорентин, в этой связи может ли получить шанс наш молодой оренбургский парень?

- Сегодня состав тот же, что был в «Сочи». Не играет только Ренато Гойкович, потому что у него четыре карточки. Вернулся на свою позицию сегодня Михаил Сиваков. Также может сыграть Данила Хотулёв. У меня на скамейке сидят Оганесян, Джимми Марин и молодой Капустянский Данил. Надо еще работать. Когда мы смотрели его, как он играет в Первой лиге, ему с «Сочи» было тяжело - приходил первый мяч, Сергей Терехов показал, что это Премьер-лиги. Много еще нужно времени, чтобы он попадал в состав. Ему здесь нужно учиться, смотреть атмосферу, чувствовать, и шаг за шагом пойдем.