Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от матча «красно-белых» с «Оренбургом» (0:2).

- Как прокомментируете итог матча?

- «Оренбург» правильно построил игру. В первом тайме «Спартак» не проснулся и играл не в полную силу. Те перестроения, которые идут в обороне, все-таки сказываются. Взаимопонимания мало. А хозяева вышли больше настроенные на результат. Сыграли строго, в быструю атаку. Использовали свои моменты.

- В чем причины поражения «красно-белых»?

- «Спартаку» надо стабилизировать линию обороны, потому что там идет большая ротация, поэтому есть серьезные проблемы в защите. Когда у соперника есть быстрые футболисты, которые играют на быстрых переходах, у «Спартака» возникают сложности. Так что в первом тайме Личка тактически переиграл Абаскаля и сделал результат. А во втором тайме была равная борьба. Мог и «Спартак» забить, и «Оренбург». В целом победа хозяев закономерна. Они были лучше подготовлены, больше мотивированы и реализовали свои моменты. А у «Спартака» реализация не получилась.

- Вам не показалось, что у москвичей имела место недооценка соперника?

- Это часто бывает у «Спартака». Так было с «Уралом» в первом тайме. Как только они надеются, что сыграют за счет класса и не выходят с первых минут с максимальной самоотдачей, возникают проблемы. Это произошло и сегодня. Соперник грамотный, и когда ты не полностью мотивирован, плюс есть проблемы в обороне, оппоненты этим пользуются.

- То есть, пропущенные мячи вытекали из логики игры?

- Конечно. Эти мячи сразу дали фору хозяевам, и «Спартаку» необходимо было переламывать игру, забивать. Но этого не получилось, поэтому шла вязкая игра до конца.

- Как сказалось на игре искусственное поле? Дало ли оно преимущество «Оренбургу»?

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- Да нет. Многие ребята выросли на таких полях. Проблем здесь нет. Это не оправдание.

- В травме Джикии может быть виноват искусственный газон?

- У него так часто бывает. Джикия - мощный футболист. Может, перенапряжение сказалось. Не думаю, что это связано с качеством поля. Скорее мышечная усталость накопилась.

- В чем феномен Лички? Его команда раскатала Бердыева, потом Абаскаля.

- Он правильно строит тактику, когда идет игра на контратаках и переходах. У него есть быстрые ребята, и он этим пользуется. Команда построена на этом. Они играют с сильными соперниками именно с этой тактикой, и она приносит им результат.

- «Спартак» недавно встречался с судьями, и к Кукуяну не возникло претензий по судейству. Не было результативных ошибок. Это как-то связано?

- Спартаковцы ищут причины. С «Уралом» было то же самое. Два матча «красно-белые» не могли выиграть. А «Урал» ничуть не слабее «Оренбурга». Нельзя сваливать свои недочеты на судей. Я понимаю, что бывают судейские ошибки. «Спартаку» надо работать над становлением игры. Пока ее нет. Соперники, которые будут мотивированы и функционально готовы, могут обыгрывать «красно-белых», потому что когда нет поставленной игры, есть проблемы в организации. Если ты недонастроился и нет игры, то будут проблемы в любом матче. Сейчас нет у нас в РПЛ совсем уж слабых команд.

Елена Григорьевская