Юрист Алексей Латисонов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы получения российского гражданства полузащитником «Спартака» Квинси Промесом.

- Каковы перспективы Квинси Промеса в будущем получить российский паспорт, учитывая сложившуюся ситуацию?

- Уголовное преследование в других странах является основанием для отказа в предоставлении гражданства России. Это третий пункт первой части 16-й статьи Федерального закона от 31 мая 2002 года "О гражданстве Российской Федерации". Таким образом, очевидно, что пока Промес не решит свои проблемы в Нидерландах, российский паспорт ему не выдадут.

Напомним, на родине Промеса обвиняют в покушении на убийство. Судебные заседания футболист игнорирует.