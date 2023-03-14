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Юрист Латисонов: «Пока Промес не решит свои проблемы в Нидерландах, российский паспорт ему не выдадут» эксклюзив

14 Марта 2023 • 18:10 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
18.03 12:00

Юрист Алексей Латисонов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы получения российского гражданства полузащитником «Спартака» Квинси Промесом.

- Каковы перспективы Квинси Промеса в будущем получить российский паспорт, учитывая сложившуюся ситуацию?

- Уголовное преследование в других странах является основанием для отказа в предоставлении гражданства России. Это третий пункт первой части 16-й статьи Федерального закона от 31 мая 2002 года "О гражданстве Российской Федерации". Таким образом, очевидно, что пока Промес не решит свои проблемы в Нидерландах, российский паспорт ему не выдадут.

Напомним, на родине Промеса обвиняют в покушении на убийство. Судебные заседания футболист игнорирует.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Квинси Промес Алексей Латисонов
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