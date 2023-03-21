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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мансилья: «Я считаюсь лучшим танцором «Оренбурга»

21 Марта 2023 • 21:32 Комментировать
Оренбург
2:0
Спартак Москва
окончен

Игрок «Оренбурга» Брайан Мансилья рассказал о культуре своего народа.

«Мы, латиноамериканцы, любим отмечать победы с танцами и музыкой. Может быть, у российских футболистов нет такой манеры праздновать, но мы так постоянно делаем», - приводит слова Мансильи «Чемпионат».

Футболист также заявил, что одержать победу над таким грозным соперником, как московский «Спартак» (2:0), у «Оренбурга» получается не каждый раз.

Команде необходимо сосредоточиться на дальнейшей работе для укрепления своих позиций в высшем российском дивизионе, отметил спортсмен.

«Кто главный диджей и кто лучше всех танцует? В команде все диджеи. Я считаюсь лучшим танцором «Оренбурга» [улыбается]», - добавил Мансилья.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Брайан Мансилья
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