Мансилья: «Я считаюсь лучшим танцором «Оренбурга»

Игрок «Оренбурга» Брайан Мансилья рассказал о культуре своего народа.

«Мы, латиноамериканцы, любим отмечать победы с танцами и музыкой. Может быть, у российских футболистов нет такой манеры праздновать, но мы так постоянно делаем», - приводит слова Мансильи «Чемпионат».

Футболист также заявил, что одержать победу над таким грозным соперником, как московский «Спартак» (2:0), у «Оренбурга» получается не каждый раз.

Команде необходимо сосредоточиться на дальнейшей работе для укрепления своих позиций в высшем российском дивизионе, отметил спортсмен.

«Кто главный диджей и кто лучше всех танцует? В команде все диджеи. Я считаюсь лучшим танцором «Оренбурга» [улыбается]», - добавил Мансилья.